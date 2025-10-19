１８日、内モンゴル自治区の満洲里駅で撮影した貨物列車。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／黄旭）【新華社ハルビン10月19日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」の東ルートを通じた今年の貨物輸入量が18日までに2781万8千トンとなった。2669本の列車が27万4920TEU（標準コンテナ換算）の貨物を運んだことになる。中国鉄路ハルビン局集団が明らかにした。東ルートは内モンゴル自治区の満洲里、黒竜江省の綏芬河