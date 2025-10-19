長野市では小学生が健脚を競う大会が開かれました。今年で35回を数える「テレビ信州キッズRUN」。陸上競技場を楽しく正しく走ってもらおうと開かれたもので、県内の小学生600人以上が参加しました。今年度から加わった3、4年生の800メートル走など5種目が行われ、懸命に走る姿に熱い声援が送られていました。この大会の模様は、11月1日午後4時からテレビ信州で放送予定です。