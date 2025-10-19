■全国の20日（月）の天気北海道の上空1500メートル付近には、平地で雪の目安となるマイナス6℃以下の寒気が流れ込みそうです。このため、北海道では日本海側を中心に冷たい雨や雪が降り、平地でも雪が積もる所があるでしょう。路面が凍結するおそれもあり、車の運転は注意が必要です。本州付近も、日本海側を中心に雨が降りやすく、関東や東海でも、通勤通学の時間は、傘が必要でしょう。沖縄は、激しい雨の降る所がありそうです