テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」が１７日に放送され、マツコ・デラックスと有吉弘行がＭＣを務めた。この日は、俳優・渡辺謙がゲスト出演。俳優・坂口健太郎、タレント・大久保佳代子とともに東京・新橋のニュー新橋ビルを散策した。３人は、昭和の貴重な書籍を取りそろえた「昭和ブックカフェ」に入店。渡辺は、かつて自身が主演したＮＨＫ大河「独眼竜政宗」のドラマ本を見つけて笑顔。１９８７年に放送され、