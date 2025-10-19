台湾で最大野党・国民党の新しい主席が選出されたことを受け、中国の習近平国家主席が祝電を送りました。台湾の最大野党・国民党の主席選挙がきのう（18日）行われ、中国との対話を重視する主張を訴えてきた鄭麗文氏が選出されました。中国国営の新華社通信によりますと、これを受け、中国の習近平国家主席は19日、鄭氏に祝電を送り、当選を祝福しました。この中で、中国共産党と国民党は「一つの中国」の原則を確認したとされる「