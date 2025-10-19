きょうも各地でクマの出没が相次ぎました。宮城県加美町では、きょう午前7時ごろ、藪のなかで「仕掛けたわなに子グマがかかり、親グマが側にいる」と町の職員から警察に通報がありました。親グマは体長およそ1メートルで、通報後に行方が分からなくなり、町や猟友会はおよそ3時間後に子グマをわなから逃がしました。町は「子グマを駆除した場合、親グマが狂暴化するおそれがあるため逃がした」と説明しています。わなの近くには住