「デイリースポーツ杯」（１９日、とこなめ）準優３レースが行われ、予選トップで１２Ｒを逃げ切った北野輝季（３６）＝愛知・１０１期・Ａ１＝が２０日に行われる優勝戦の１号艇を手にした。とこなめでは２１回目の優出を決めた北野は「感触は良かった。スムーズさがあって行き足も悪くない。Ｓ勘は合っているが、優勝戦の鍵は進入かな」と今年４回目のＶへ気持ちを引き締めた。２号艇の藤原碧生（岡山）、３号艇の山口裕