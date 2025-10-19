来年、名古屋で開催されるアジア大会の代表選考を兼ねたスケートボード・パークの日本選手権が19日に茨城県笠間市で行われた。15歳の長谷川瑞穂が初優勝し、アジア大会日本代表に内定した。【写真を見る】15歳・長谷川瑞穂が大技“540”決め日本選手権、初優勝 ！ 来年のアジア大会代表に内定【スケートボード・パーク】昨年2位だった長谷川、悲願の初優勝へ冒頭に空中で1回転半する大技“540”を決め、安定した滑りを披露。そして