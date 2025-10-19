タレントの松村邦洋さんが、特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。松村邦洋さん「貴乃花です！朝も稽古、昼も稽古、夜は愛する景子でした」警視庁蒲田警察署の一日署長を務めたのは、タレントの松村邦洋さんで、特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。松村邦洋さん「もう特殊詐欺なんかにだまされちゃいけません」今年に入ってから警視庁管内の特殊詐欺の被害額はおよそ190億円で、警察官を装い現金を振り込ませる手口が増えている