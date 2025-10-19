秋の装いにぴったりな限定カラー「マリーゴールド」が、補整下着ブランド「ダイアジェンヌ」から登場しました。1986年の誕生以来、女性の美しさを引き出すために進化を重ねてきたダイアジェンヌ。立体パターン設計による優れた補整力と快適な着心地を両立し、秋の肌を明るく美しく彩る一枚が2025年9月19日(金)～12月11日(木)の期間限定で発売されます。 ダイアジェンヌの補整下着に限定カラー