福岡県で開催された「プリンセス駅伝」で岡山の天満屋は3位に入り、女子駅伝日本一を争う「クイーンズ駅伝」の出場権を獲得しました。 上位16チームが来月開かれるクイーンズ駅伝への出場権を手にする「プリンセス駅伝」、天満屋・1区の吉薗（＊吉は土に口）選手は先頭のペースアップにも対応し、トップ集団にくらいつくと、ユニクロから移籍してきた2区・平島選手が一時先頭に立つ好走を見せ、3区エ