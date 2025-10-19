岡山市北区の吉備津神社で「相撲まつり」が開催され、現役力士が地域住民らと交流しました。 【写真を見る】本殿・拝殿再建600年の吉備津神社で「奉祝相撲まつり」現役力士が子どもたちや地域住民らと交流【岡山】 本殿・拝殿再建600年の節目に吉備津神社で行われた「奉祝相撲まつり」です。 大相撲・玉ノ井部屋の力士を招いて、地域の人たちに神社の歴史と、もともとは神事でもある伝統文化の相撲を楽しんでもらおうというも