ソフトバンクの斉藤和巳3軍監督（47）が、秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」で選手とコーチが意見を交わすミーティングを行っている。ミーティングは、練習前に投手と捕手、内野手、外野手に分かれて実施。前日の試合についてコーチが選手に質問する。できたこと、できなかったことなどを明確に確認し、次につなげる目的で、16日の第3クール開始に合わせて始めた。今後も続ける予定だ。今季3軍で続けている取