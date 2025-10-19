?病死した?堤のクランクアップショットNHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演した堤真一の最後のオフショットに注目が集まっている。堤が演じたのは、ヒロイン・松野トキ(郄石あかり)の実の父・雨清水傳。上級士族出身で、明治維新後に機織り工場を興したがうまくいかず、トキの実父であるとは明かさないまま病死した。番組公式インスタグラムは「堤真一さんの最後の撮影は、トキと銀二郎の結婚シーンでした。人望の厚