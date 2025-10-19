◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク1―7日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）勢いは完全に日本ハムにある。伊藤がピシャリと抑えて流れを大きく変えた第3戦以降、若いチームだけに9人の打者が「打線」となってつながって、粘り、執念を見せ、今年の強さを見せつけている。逆にソフトバンクは負けるにしても内容が悪すぎる。しかも約4万人の観衆が入ったホーム。これではいけ