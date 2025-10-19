?後輩?大谷翔平にあっぱれ今季限りで現役を引退した前中日の中田翔さん(36)が「サンデーモーニング」(TBS)に初出演し?御意見番デビュー?を果たした。番組公式Xは「10月19日のサンデーモーニング『スポーツご意見番』は、中田翔さんと上原浩治さんでした!!」と投稿。元巨人の上原浩治さん、フリーアナウンサー唐橋ユミを交えた3ショットも公開され、ファンからは「まさかの御意見番!」「スタジオの空気がピリッとしてた」と驚き