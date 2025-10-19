＜日本オープン最終日◇19日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞2位に4打差の単独首位からスタートした清水大成にとって、最終日は苦しい一日となった。2バーディ・3ボギー・3ダブルボギーの「77」と崩れ、トータル1アンダー・4位タイで大会を終えた。【写真】優勝インタビューで涙を見せる片岡尚之3番パー3で2.2メートルを沈めてバーディ先行。後続との差を広げ、前日にマークした「63」の勢いそのままに突