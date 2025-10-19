＜BMW女子選手権最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞4位で終えた8月「AIG女子オープン」（全英）以来、7試合ぶりのトップ10。それでも竹田麗央の表情に笑顔はなかった。「今週はいままでに比べたら上位でプレーできていた。でもあんまり上位にいっているわけでもない」。首位と9打差の10位タイで終えた韓国戦を、わだかまりを残したような言葉で振り返った。【写真】国別対抗戦桜ユニフォームに身を包