＜富士通レディース最終日◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞大会を主催する富士通に所属する古江彩佳は、アマチュア時代を含め過去3勝（2019、21、22年）を誇る大会をトータル4アンダー・19位タイで終えた。7度目の出場で2ケタ順位は45位タイだった23年に続き2度目。「時期的に調子もよくなかった」と、悔しさが残る3日間になってしまった。【写真】今年も桜カラーユニフォームを身にまと