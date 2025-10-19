＜BMW女子選手権最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞首位のキム・セヨン（韓国）と4打差で迎えた、2年ぶりの最終日最終組。「アドレナリンが出ていた」というショットを修正しながら、畑岡奈紗は機会をうかがった。4番ではセヨン、韓国系米国人のヤーリミ・ノーが先に2メートル前後のチャンスにつけ、ギャラリーが沸くなか、畑岡がその内側の1メートルにピタリ。バーディを先行させ、一時は2打差に詰め