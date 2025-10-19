◇パCSファイナルステージ第5戦ソフトバンク1ー7日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）プロ15年目で今季リーグ首位打者に輝いたソフトバンク・牧原大がブレーキとなっている。5回2死二塁で投ゴロに倒れるなど3打数無安打。これで14打数ノーヒットとCSファイナルSでいまだ快音が響いていない。泣いても笑っても最後となる第6戦。「僕は話すことがない。頑張ります」と話した牧原大の活躍が勝利には不可欠だ。