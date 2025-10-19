連盟創立100周年の秋、カクテル光線に照らされた神宮にイノシシ軍団の雄叫びがこだました。“打倒ワセダ！”明大ナインが呪文のように胸に刻んだ思いが、投打一丸となって結実した。昨秋、今春と早大との優勝決定戦に敗れV3を許した。エース毛利は泣き崩れ、ナインは悔しさで言葉が出なかった。夏、長野でのキャンプは厳しいものだったが目標達成のために弱音は吐かなかった。「今季こそワセダを倒して優勝する」2季目を迎えた