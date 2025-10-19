退陣表明をしている石破総理大臣は、公邸からの引っ越し作業を進めています。【映像】石破総理が車に乗る瞬間石破総理は約9カ月住んだ公邸からの引っ越し作業を行うなど、交代に向けた準備を進めています。総理大臣指名選挙は21日の臨時国会の召集日に行われる見通しで、石破内閣が総辞職し、新たな政権が発足します。（ANNニュース）