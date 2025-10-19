日本伐木チャンピオンシップのプロフェッショナルクラスで優勝した今井陽樹さん＝19日、鳥取市林業従事者の安全意識向上などを目的に、チェーンソーの操作技術を競う「日本伐木チャンピオンシップin鳥取」の決勝戦が19日、鳥取市で開催された。18日の予選を突破した16人が参加し、5人が来年3月にスロベニアで開かれる世界大会への出場を決めた。予選には全国から78人が集まり、年齢や性別で3クラスに分かれた。決勝では「伐倒