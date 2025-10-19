全長約１８００メートルのヌエバ・タバルカ島は、年間を通して暮らす住民が約５０人のスペインで最も小さな有人島だ/Hector Regueiro/iStockphoto/Getty Imagesスペイン・タバルカ島（ＣＮＮ）毎年、数百万人の観光客が、スペイン・バレアレス諸島のマヨルカ島やイビサ島などを訪れる。だが、その少し南には、ほとんど知られていない島がある。全長約１８００メートルのヌエバ・タバルカ島は、年間を通して暮らす住民が約５０人の