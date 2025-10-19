ゴルフの日本オープン選手権で優勝した片岡尚之＝日光CC日本オープン選手権最終日（19日・栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）6位から出た片岡尚之が68で回り、通算3アンダーの277で並んだ原敏之とのプレーオフを制して国内三大大会初優勝を果たした。賞金4200万円と5年シード、来年のマスターズ・トーナメントと全英オープン選手権の出場権を得た。石川遼が通算2アンダーで3位。単独首位でスタートした清水大成は77と崩れ、1