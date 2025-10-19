三重県鳥羽市で、出荷が始まった「浦村かき」を味わえるイベントが開かれました。 【写真を見る】秋の味覚“浦村かき”に舌鼓 ｢例年以上の生育｣ 津波乗り越え今月出荷スタート 500人が焼き牡蠣や蒸し牡蠣などを堪能 三重・鳥羽市 ことしは7月の津波でイカダが被害を受けたものの、例年以上に生育は良く、訪れた人たちは焼き牡蠣や蒸し牡蠣などに舌鼓を打っていました。 （訪れた人）「おいしい」秋の味覚を堪能できるこの