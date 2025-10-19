田久保市長の議会の解散に伴う静岡・伊東市の市議会議員選挙は、19日に投開票日をむかえました。田久保市長の学歴詐称問題に端を発した市議選は定数20に対し、前職18人と新人12人が立候補し、争点となっているのは「市長継続の是非」です。投票は午前7時から行われていて、午後5時現在の投票率は期日前投票を含め53.75％と2年前の前回を10.67ポイント上回っています。投票は午後8時までで、夜遅くには大勢が判明する見込みです。