いまの岐阜県恵那市にあった岩村藩出身の儒学者・佐藤一斎の教えを学ぶことができる施設が19日、オープンしました。 【写真を見る】西郷隆盛も愛読｢言志四録｣の著者・佐藤一斎の教えを学ぶ…江戸時代の儒学者で岩村藩出身 地元に新施設オープン 岐阜・恵那市 江戸時代後期の儒学者・佐藤一斎は、佐久間象山ら数多くの著名な弟子を育てました。 19日オープンしたこの施設では佐藤一斎の教えを身近に感じてもら