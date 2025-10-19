2025年10月13日放送の「月曜から夜ふかし 日本の大大大問題秋の全国一斉調査スペシャル」（日本テレビ系）へ半年ぶりに出演した「桐谷さん」こと元将棋棋士・投資家の桐谷広人さんが、翌10月14日に自身のXで衝撃の投稿を行った。桐谷さんは、他局の番組出演が禁止されていると暴露したのだ。これにより浮き彫りになったのは、同番組が一部の素人へ過度に依存している実態と、番組の深刻なマンネリ化である。さまざまなチャレンジ