任期満了に伴う、玉野市長選挙は19日朝から投票が行われており即日開票されます。立候補したのは、届け出順に、いずれも無所属で、返り咲きを狙う前職の黒田晋さん（62）２回目の当選を目指す現職の柴田義朗さん（64） 元市議会議員で新人の福本崇さん（43）の3人です。投票は、午前7時から市内28カ所で行われています。 玉野市選挙管理委員会によりますと、午後4時現在の投票率は23．94パーセントです。18日まで