マルチクリエイター・こっちのけんとが１９日、ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで行われた「ＴＯＫＹＯＦＭＬＩＶＥｉｎ渋谷音楽祭」に出演した。ステージでは「ギリギリダンス」で話題となった「はいよろこんで」など７曲を歌唱したが、２曲歌い終えた後に「次（に歌う曲は）なんだっけ」と天然ぶりを見せた。それでもコール＆レスポンスも含め、ファンと一体となったパフォーマンスも披露した。ＴＯＫＹＯＦ