秋季東海地区高校野球大会は１９日、愛知・パロマ瑞穂野球場などで準々決勝４試合が行われ、聖隷クリストファー（静岡１位）、三重（三重１位）、中京大中京（愛知１位）、大垣日大（岐阜１位）と各県１位校が４強進出を果たした。聖隷クリストファーは、津商（三重３位）に５―３で逆転勝ちし、三重は常葉大菊川（静岡３位）に８―４で勝利。中京大中京は岐阜城北（岐阜３位）に１４―３の５回コールドで圧倒し、大垣日大は東