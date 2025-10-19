１９日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられる運搬ロケット「力箭１号遥８」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉10月19日】中国は19日午前11時33分（日本時間同午後0時33分）、パキスタンリモートセンシング衛星2号機、中科衛星3号機、中科衛星4号機の衛星3機を搭載した運搬ロケット「力箭1号遥8」を北西部の東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成