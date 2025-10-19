在宅中に避難訓練の防災行政無線が流れ、両手で頭を守る姿勢でかがむ子どもたち＝19日午前、石川県輪島市門前町昨年元日の能登半島地震や同9月の豪雨で大きな被害が出た石川県輪島市で19日、休日の地震発生を想定した小中学生の避難訓練が行われた。約750人が参加。それぞれがいる場所で身を守る行動を取った後、津波の来ない安全な所へ移動するなどした。学習用端末を使った安否確認訓練も初めて実施した。震度7の地震後に、