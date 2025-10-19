（台北中央社）台湾プロ野球の中信ブラザーズは18日、台北ドーム（台北市）での台湾シリーズ初戦で楽天モンキーズに0―3で敗れ、黒星スタートとなった。台湾シリーズではレギュラーシーズンで後期優勝し、さらに年間勝率が1位だった中信（平野恵一監督）とプレーオフを勝ち抜いた楽天（古久保健二監督）が、4勝先取で台湾一を争う。今年は36年の歴史で初めて外国人監督対決となった。この日は楽天の先発、マルセロ・マルティネスが