“文春砲”を受けた11人組ボーイズグループ「JO1」の大平祥生が活動休止を発表した騒動が、海を越え韓国でも注目を集めている。10月15日、『週刊文春』によると、大平祥生は一般女性の彼女がいるにもかかわらず、“妹分グループ”である「ME:I」のメンバー、SHIZUKU（飯田栞月）と二股をしていたという。【関連】韓国芸能界を蝕む「公開恋愛」スターたちが背負った代償この報道を受け、所属事務所LAPONE ENTERTAINMENTは「このた