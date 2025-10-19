2025明治安田J1リーグ第34節が19日に行われ、湘南ベルマーレと京都サンガF.C.が対戦した。ホームの湘南は7連敗で17試合勝利から遠ざかり、残留圏の17位横浜F・マリノスと暫定勝ち点差「9」と崖っぷち。一方、優勝争いに生き残る京都は、次節の首位鹿島アントラーズ戦を前に、その勝ち点差を「3」に縮める絶好のチャンスだ。試合の均衡が破れたのは29分、湘南が3試合ぶりの得点を記録する。敵陣高い位置で中野伸哉が京都の拙