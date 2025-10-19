ドイツ代表は10月の北中米ワールドカップ欧州予選２連戦でホームでのルクセンブルク戦に４−０、アウェーでの北アイルランド戦に１−０で勝利し、グループAの首位に浮上している。本大会出場に向けて大きな前進だ。９月に、スロバキアとの予選初戦をいいところなく０−２で落としたときは、ドイツのメディア、ファンから批判が殺到。ユリアン・ナーゲルスマン監督の采配に疑問を呈する声も少なくなかった。このスロバキア戦