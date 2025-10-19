2025年10月15日、台湾メディア・中時新聞網は、台湾の高速鉄道で「親子車両」の設置が難しい理由について、高速鉄道運営会社トップが説明したことを報じた。記事は、台湾高速鉄道で先日「静かな車両」ルールが導入されて話題となる中、親子専用車両を設けるべきかについて関心が高まっていると紹介した。その上で、台湾高速鉄路公司の史哲（シー・ジャー）董事長が15日に出演したインターネット番組の中で、3つの点から「導入が難