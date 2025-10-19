「相撲のまち」として知られる兵庫県新温泉町で、新しい相撲道場が完成し竣工式が行われました。約４０人が参加した１９日の竣工式には、元豊響の山科親方に関取の朝乃山など、新温泉町出身の力士らも祝いににかけつけました。これまで使われてきた古い相撲道場は建設会社の倉庫内にあり、子どもたちの相撲の練習などに開放されてきましたが、老朽化が進んだため新たに会社の駐車場に道場が建設され、１９日にお披露目されま