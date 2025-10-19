長射程ミサイルなどを保管する自衛隊の火薬庫増設に反対する全国集会が京都府精華町で開かれました。火薬庫増設に反対する全国集会は精華町の「けいはんな記念公園」で行われ、全国から約２７００人が集まりました。政府は防衛力強化を理由に精華町と京田辺市に広がる陸上自衛隊祝園分屯地に長射程ミサイルなどを保管するとみられる火薬庫１４棟を増設する工事を進めていますが、周辺住民らは「ミサイルの保管場所が攻撃を受