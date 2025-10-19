１０月２０日（月）の近畿地方は、朝晩ヒンヤリ。今夜は寝冷えに注意が必要です。今週はこの時期らしい気温となり、秋服が活躍しそうです。２０日（月）の近畿地方は北から冷たい空気が流れ込む影響で、北部は雲が多く、雨が降ったりやんだりでしょう。中部と南部は多少晴れ間が出ますが雲が広がりやすく、北の地域ほどにわか雨の所がありそうです。朝の最低気温は２０℃を下回る所がほとんどで、大阪で１８℃、豊岡・舞鶴で