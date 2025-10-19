秋篠宮家の次女・佳子さまが、社会課題の解決に取り組む「ガールスカウト」の少女らにエールを送られました。佳子さまはきょう、東京・渋谷区で開かれたガールスカウト日本連盟が主催する「ガールズメッセ2025」に出席されました。社会課題の解決に貢献した少女らの活動を称える表彰式が開かれ、佳子さまはあいさつされました。「社会の様々な課題を自分が取り組むべきこととして真剣に考えて行動したことに、大きな拍手を送りたい