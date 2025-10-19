自民党との連立政権樹立に向けて協議を続けている日本維新の会はきょう大阪市内で常任役員会を開き、政策協議の対応を議論した結果、吉村代表と藤田共同代表に対応を一任することを決めました。日本維新の会吉村洋文 代表「われわれが今後どのような判断をしていくのか。これは党においても非常に重要なことだというふうに思っている」日本維新の会はきょう午後4時から大阪市内の党本部で常任役員会を開催。吉村代表らは、