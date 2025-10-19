俳優の岡田准一さんが自身のＸを更新。新プロジェクト「MILEZ」をスタートすることを明かしました。 【写真を見る】【 岡田准一 】 「新プロジェクト『MILEZ』をスタートいたします！」「『MILEZ』では様々なアングルから日本を捉え新たな日本地図を描き出します」岡田准一さんは「次世代へと継承することを目的とした新プロジェクト『MILEZ』をスタートいたします！」「『MILEZ』では様々なアングルから日本を捉え新たな