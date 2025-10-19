トランプ大統領肝いりの停戦合意が発効し、ハマスが拘束していた人質が全員解放されました。一方、ハマスは新たに戦闘員を配備するなど、停戦が維持されるのか懸念も出てきています。【写真を見る】人質が地下トンネルに監禁されていた時の様子イスラエルとパレスチナ、それぞれの「解放」の日13日の朝、イスラエルの最大都市・テルアビブのビーチに現れたのは、トランプ大統領の横顔と「THANK YOU」の文字。この日、ハマスによっ