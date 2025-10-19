男子100メートルバタフライで、短水路日本記録に並ぶ49秒54で優勝した五味智信＝東京アクアティクスセンター25メートルプールで争う競泳の日本短水路選手権最終日は19日、東京アクアティクスセンターで行われ、男子の100メートルバタフライは五味智信（ミキハウス）が短水路日本記録に並ぶ49秒54で優勝した。50メートル平泳ぎは柳沢駿成（スウィン高島平）が26秒01で制した。女子100メートルバタフライは平井瑞希（TOKIOインカ