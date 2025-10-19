●『虎に翼』『めおと日和』の反響に喜びと感謝 4月期のフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』で江端瀧昌役を演じ視聴者を虜にし、一躍ホットな若手スターのポジションに躍り出た本田響矢。9月6日に開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)でランウェイを闊歩した本田にインタビューし、ブレイク後の感想や、俳優業への熱い思いを聞いた。本田響矢――まず、TGCでランウェイを