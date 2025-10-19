お笑いタレント東野幸治がMCを務める19日放送のカンテレの長寿バラエティー番組「マルコポロリ！」（日曜午後1時59分、関西ローカル）で後輩に「カリスマ」についてアドバイスを送った。同番組でリベンジを果たしたい芸人が集結する「目指せポロリスター！秋のリベンジ大作戦SP」にR−1グランプリ決勝に3年連続で出場していサツマカワRPGらが出演した。サツマカワとスタッフが事前に行ったリモート打ち合わせの様子が紹介された。